Koning Harald te oud om naar WK voetbal te gaan

De Noorse koning Harald is naar eigen zeggen te oud om naar de Verenigde Staten te reizen om zijn landgenoten tijdens het WK voetbal aan te moedigen. Dat liet de 89-jarige koning zich donderdag tijdens een persconferentie ontvallen.

Andere leden van de koninklijke familie zullen volgens Harald wel gaan. "Ik vermoed dat de kroonprins zal gaan, en voor zover ik weet Sverre Magnus", zei hij over zijn zoon Haakon en kleinzoon. "Ik niet. Ik ben te oud", zei hij volgens aanwezige pers. Anders dan Haakon wilde Harald niet vooruitlopen op de Noorse kansen op het WK. Volgens hem ligt dat allemaal aan de spelers op het veld. Haakon zei eerder deze week dat hij dacht dat het Noorse team weleens ver zou kunnen komen op het toernooi.

Het WK voetbal begint in juni in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Noorwegen speelt de groepswedstrijden tegen Irak, Frankrijk en Senegal.