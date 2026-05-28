Gracie Abrams volgend jaar drie keer in Ziggo Dome

Gracie Abrams komt volgend jaar terug naar Nederland. De zangeres speelt op 7, 8 en 10 mei 2027 drie keer in de Ziggo Dome in Amsterdam, maakte concertorganisator MOJO donderdag bekend.

Tijdens de concerten in de Ziggo Dome wordt Abrams vergezeld door special guest Jake Minch. De zangeres treedt in Europa ook op in steden als Parijs, Antwerpen en Londen. De kaartverkoop gaat op 5 juni van start.

De 26-jarige Abrams, onder meer bekend van haar nummer I Love You, I'm Sorry, trad in februari 2025 ook al eens op in de Ziggo Dome. Dat optreden stond in het teken van haar tweede album The Secret of Us. Inmiddels heeft de zangeres de release van haar derde studioalbum aangekondigd. Daughter from Hell komt op 17 juli uit. Eerder deze maand verscheen het eerste nummer van het album, Hit the Wall.