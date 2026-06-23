Kleine stijging verkoop nieuwe auto's in EU in mei

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in mei licht gestegen, waarmee de verkoop voor de vierde maand op rij is toegenomen. Wel zwakte de verkoopgroei af in vergelijking met voorgaande maanden. Dat meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA.

Volgens ACEA steeg de verkoop vorige maand met 3,2 procent tot iets meer dan 955.000 auto's ten opzichte van een jaar eerder. In april ging het om een toename met ruim 5 procent en in maart met 12,5 procent op jaarbasis. In Nederland ging het in mei om een kleine verkoopstijging tot 29.915 nieuwe auto's, aldus ACEA.

Over de eerste vijf maanden van dit jaar is de verkoop van nieuwe personenauto's in de EU met 4 procent gestegen tot meer dan 1 miljoen, waarbij volledig elektrische auto's nu een marktaandeel van 20 procent hebben. Dat was 15,3 procent een jaar geleden. Hybrides zijn goed voor 37,8 procent bij de nieuwverkoop. Het gezamenlijke marktaandeel van benzine- en dieselauto's is iets meer dan 30 procent.