Carly Rae Jepsen brengt nieuw album uit

Carly Rae Jepsen brengt een nieuw album uit. Het album Day and Night verschijnt op 18 september, zo maakte de Canadese zangeres bekend op Instagram. De eerste single van de plaat, genaamd On Wires, komt op 26 juni uit.

In totaal telt het album 24 nummers. Deze verkennen volgens de zangeres "twee totaal verschillende landschappen. De dag is opener, organischer en aardser; de nacht is escapistischer en op momenten zelfs intens", schrijft ze in het bericht.

Jepsen is vooral bekend van haar grote hit Call Me Maybe uit 2012. Andere bekende nummers van de zangeres zijn I Really Like You en Good Time.