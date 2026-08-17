Koning Abdullah brengt vanaf dinsdag een staatsbezoek aan China, meldt persbureau AFP. Volgens het persbureau heeft Beijing de komst van de koning van Jordanië maandag aangekondigd.

"Op uitnodiging van president Xi Jinping brengt Zijne Majesteit koning Abdullah II bin al-Hoessein van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië van 18 tot 24 augustus een staatsbezoek aan China", aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Volgens de Jordan Times heeft het bezoek als doel de bilaterale en economische betrekkingen aan te halen. Onder meer een ontmoeting tussen de koning en Xi Jinping staat op het programma. De koning wordt vergezeld door een "economische ministeriële delegatie".