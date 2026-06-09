BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Unie weerspreekt dat regelgeving de introductie van de nieuwe slimme assistent van Apple in het landenblok bemoeilijkt. Het Amerikaanse techbedrijf presenteerde maandag Siri AI, maar zei dat de hulp voor iPhones en Apple Watches pas later naar Europese landen komt door strengere wetgeving.

Apple klaagt over de Wet digitale markten (DMA), die het bedrijf verplicht Siri AI zodanig open te stellen dat het ook in combinatie met producten van concurrenten goed blijft werken. Maar volgens een woordvoerder van de Europese Commissie is het onzin dat die eis een te groot obstakel was voor Apple.

"Het is de beslissing van Apple en Apple alleen om Siri AI niet uit te rollen in de EU, want werkelijk niets in de DMA verbiedt Apple om nieuwe producten in de EU te introduceren", zei hij. "Apple was simpelweg niet in staat om oplossingen voor interoperabiliteit te ontwikkelen die voldoen aan essentiële privacy- en veiligheidsstandaarden van de EU."