Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag samen met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn echtgenote Elke Büdenbender een bezoek gebracht aan het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam.

Het gezelschap werd rondgeleid door Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier, en Annemiek Gringold, hoofdconservator van het Nationaal Holocaustmuseum. De tentoonstelling belicht onder meer het Joodse leven vóór de oorlog, de uitsluiting en onteigening van Joden tijdens de Duitse bezetting en de deportatie naar vernietigingskampen.

Tijdens de rondleiding bezocht Willem-Alexander en Máxima samen met het Duitse bondspresidentieel paar verschillende zalen van het museum. Daarbij kregen zij onder meer persoonlijke bezittingen te zien van Joodse Nederlanders die vlak voor hun deportatie bij vrienden of buren waren ondergebracht.

Spullen

Gringold vertelde dat veel van de eigenaren van de spullen de Holocaust niet overleefden. Ook werd stilgestaan bij meubels en servies van gedeporteerde Joden. Nadat bewoners waren weggevoerd, werden woningen verzegeld en leeggehaald. Bezittingen werden verkocht of naar Duitsland gebracht. Steinmeier en Büdenbender luisterden aandachtig.

Het bezoek maakt deel uit van het driedaagse staatsbezoek van de Duitse bondspresident aan Nederland. De eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het Paleis op de Dam.