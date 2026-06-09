NEW YORK (ANP) - De Nasdaq zette dinsdag het herstel voort in New York, na de koersdreun op de beurs van afgelopen week. De techgraadmeter veerde een dag eerder ook al op na de koersval van meer dan 4 procent op vrijdag. Dat was het grootste dagverlies voor de Nasdaq in ruim een jaar tijd.

De stemming werd gesteund door uitlatingen van president Donald Trump. Volgens Trump zitten de gesprekken over een vredesakkoord in het Midden-Oosten in de "laatste fase" en zal het een "zeer goede deal worden". Maandag dreigde de maandenlange oorlog nog opnieuw op te laaien door wederzijdse aanvallen van Iran en Israël. Volgens Trump hebben beide landen op zijn verzoek de nieuwe vijandelijkheden gestaakt.

De Nasdaq noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 26.100 punten. De Dow-Jonesindex won 0,6 procent tot 51.116 punten en de brede S&P 500-index steeg 0,6 procent tot 7449 punten.

De beurzen in New York eindigden maandag gemengd. De Nasdaq sloot 0,9 procent hoger dankzij een stevig herstel in de Amerikaanse chipsector. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent en de Dow daalde 0,2 procent.

De chipbedrijven Nvidia, Broadcom, Micron Technology, Intel en AMD wonnen tot 3 procent. Maandag stegen de chipaandelen al tot bijna 10 procent, na de koersverliezen tot 17 procent op vrijdag.

De olieprijzen gingen omlaag door de hoop op de voortzetting van de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten.

Nuvalent werd 39 procent meer waard. De Britse farmaceut GSK koopt de Amerikaanse ontwikkelaar van longkankermedicatie voor 10,6 miljard dollar. Het is de grootste overname voor GSK in meer dan tien jaar.

Beleggers wachten verder op het Amerikaanse inflatiecijfer over mei, dat woensdag op het programma staat. Dat cijfer biedt meer duidelijkheid over de impact van de hogere energieprijzen door de Iranoorlog op de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld.

Ook wordt uitgekeken naar de beursgang van SpaceX. Het ruimtevaart-, satelliet- en AI-bedrijf van Elon Musk krijgt vrijdag een beursnotering in New York en wil daarmee 75 miljard dollar ophalen. De beursgang wordt daarmee de grootste ooit.