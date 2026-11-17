Danny Westerweel, die eerder dit jaar een Musical Award won voor zijn vertaling van de voorstelling Dear Evan Hansen, kan dit jaar ook de Willem Wilminkprijs in de wacht slepen. De 31-jarige acteur en schrijver uit Deventer is in de race met zijn lied De vuurwerkhond. Hij zong het lied, over een hond die reflecteert op oudejaarsavond, in de theatervoorstelling De Grote Puntje Puntje Show.

De andere gegadigden dit jaar zijn Fly Boy / Fly Girl van Chika & Goza, Ik kan wel uren met me praten van Simon Boer en Laat mij van Maaike van der Haar.

De Willem Wilminkprijs wordt voor de twaalfde keer uitgereikt aan het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinderlied van het jaar. De winnaar krijgt 5000 euro en een bronzen beeld. De uitreiking is op 17 december in het Wilminkstheater in Enschede.

De onderscheiding ging eerder naar onder anderen Jurrian van Dongen, Typhoon, Katinka Polderman, Kenny G., Jan Beuving en Akwasi.