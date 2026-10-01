NEW YORK (ANP) - Speelgoedbedrijf Mattel hoorde donderdag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York, na een bericht dat er belangstelling zou zijn voor een eventuele overname van de Barbie-maker. Mattel heeft onlangs de interesse gewekt van Authentic Brands Group, meldde de Wall Street Journal op basis van ingewijden. Dat is het Amerikaanse bedrijf achter merken als Reebok, Champion, Juicy Couture en Quiksilver.

Authentic Brands Group heeft Mattel benaderd en voert achter de schermen gesprekken over een bod, schrijft de krant. Woensdag werd nog bekend dat de topman van Mattel bij het bedrijf vertrekt. Mattel eindigde de handelsdag 18,8 procent hoger.

Verder waren op Wall Street kleine uitslagen te zien. De Dow-Jonesindex eindigde iets hoger op 50.926,56 punten. De S&P 500-index, met daarin de vijfhonderd grootste Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen, steeg 0,2 procent tot 7666,45 punten. De Nasdaq klom een fractie naar 26.871,60 punten.