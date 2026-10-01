Naomi Campbell is blij dat ze het hoger beroep in de zaak om het beheer van een liefdadigheidsinstelling heeft gewonnen. Donderdag werd bekend dat haar niet kon worden verweten dat de instelling die zij beheerde (financieel) wangedrag had vertoond, meldt de BBC.

In haar Instagram Story bedankte Campbell de rechtbank voor "het nemen van de tijd om mijn kant van het verhaal aan te horen en te kijken naar het bewijs en de waarheid in te zien van wat er is gebeurd". De Britse zegt dat het haar diep heeft gekwetst dat aanvankelijk aan haar werd getwijfeld. "Nu kan ik weer verdergaan met wat het belangrijkst voor mij is: er zijn voor de mensen en de gemeenschappen die ik altijd al heb willen helpen."

Campbell werd in 2024 geschorst als beheerder van de door haar opgerichte liefdadigheidsinstelling Fashion For Relief, nadat een Britse toezichthouder meerdere gevallen van ernstig wangedrag en financieel wanbeheer bij de instelling had ontdekt. Het Britse model zou honderdduizenden euro's uit de kas van Fashion For Relief hebben gebruikt voor persoonlijke uitgaven zoals luxe hotels, spabehandelingen en sigaretten. Campbell zelf zei hier niets van af te weten en zei dat een ander bestuurslid haar naam en e-mailadres had gebruikt om het geld weg te sluizen.

De 56-jarige Campbell werd donderdag in hoger beroep in het gelijk gesteld. Volgens de rechtbank was het model niet betrokken bij het wangedrag en wist ze hier ook niets van. Haar enige fout, zei Campbell eerder deze zomer, is dat ze haar medebestuurslid onterecht had vertrouwd.