De makers van De slimste mens gaan jurylid Paulien Cornelisse "ongelooflijk missen". Dat zei presentator Herman van der Zandt donderdag in een opgenomen boodschap aan het begin van de uitzending. "Wij zijn heel erg geschrokken en bedroefd en we leven mee met de familie en vrienden van Paulien."

Van der Zandt omschreef Cornelisse als "vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim" en iemand met "een bijzondere kijk op de wereld om ons heen". "Als jurylid van De slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook."

De al opgenomen afleveringen waarin Cornelisse als jurylid te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. "Met Paulien in al haar levendigheid. Dat zal na het nieuws van gisteren wel even wennen zijn, maar misschien ook wel heel fijn", zei Van der Zandt. "Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben, dat we nog even van haar kunnen genieten. En we hopen dat u dat ook vindt."

KRO-NCRV schrapte de uitzending van De slimste mens woensdag vanwege het overlijden van Cornelisse. Die aflevering werd donderdag alsnog uitgezonden. Vrijdag volgen twee afleveringen, zodat het schema weer kloppend is.