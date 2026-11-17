NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersuitslagen begonnen. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan de kwartaalcijfers van Nvidia, die na de slotbel naar buiten komen. Het bestuur van de grootste verkoper van AI-chips ter wereld wacht de zware taak om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen na het vertrek van topman en medeoprichter Jensen Huang. Het aandeel Nvidia steeg 0,5 procent, na een verlies van ruim 4 procent een dag eerder.

Nvidia heeft al honderden miljarden dollars aan beurswaarde verloren sinds het vertrek van Huang na onthullingen over affaires, waaronder een relatie met een vermeende Chinese spion. Oproepen om Huang te laten terugkeren als baas van Nvidia, die worden gesteund door de Amerikaanse president Donald Trump en techmiljardair Elon Musk, zorgen daarbij voor extra onzekerheid rond de leiding van het bedrijf. Het bestuur van Nvidia zou naar verluidt een terugkeer van Huang niet overwegen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent lager op 51.260 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 7405 punten en techgraadmeter Nasdaq was vrijwel onveranderd op 24.510 punten.

Koersval Nvidia

De Nasdaq sloot maandag 2,5 procent lager door de aanhoudende koersval van Nvidia. Het spionageschandaal rond het bedrijf heeft geleid tot flinke koersverliezen in de hele AI-sector. Ook hebben de VS strengere regels ingesteld om de toegang van China tot AI-chips te beperken.

Andere chipbedrijven zoals AMD en Broadcom wonnen nu tot ruim 1 procent, na verliezen tot ruim 7 procent een dag eerder. Intel zakte 1,5 procent, nadat Nvidia liet weten zijn belang in de chipmaker te hebben verkleind.

Disney

Disney steeg ruim 1 procent. Het entertainmentconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Het bedrijf sprak van een sterk kwartaal met goede prestaties bij zijn pretparken, cruiseschepen en streamingdiensten. Ook keert Disney meer dividend uit. Daarnaast is het concern bezig met een kostenbesparingsprogramma van 3 miljard dollar dat in 2029 afgerond moet zijn. Dat gebeurt onder meer via het schrappen van banen.

Home Depot zakte bijna 2 procent. De bouwketen zag de omzet afgelopen kwartaal sterker groeien dan verwacht. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel echter wat tegen. Het bedrijf kondigde ook aan dat Richard McPhail wordt benoemd tot topman. McPhail nam samen met Ann-Marie Campbell in augustus al de taken over van topman Ted Decker. Decker keert na een medisch verlof terug in het bedrijf, maar dan in de rol van voorzitter.