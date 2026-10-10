DEN HAAG (ANP) - In de afgelopen tien jaar zijn er in Nederland ruim 4000 nieuwe loodgietersbedrijven bijgekomen. Dat blijkt uit een ANP-analyse van gegevens van de Kamer van Koophandel (KVK). In het derde kwartaal van dit jaar waren 11.500 loodgieters geregistreerd, bijna 60 procent meer dan in dezelfde periode in 2016.

Ondanks de groei blijft er een tekort aan loodgieters. Volgens brancheorganisatie Techniek Nederland is de vraag naar technisch personeel óók sterk gegroeid, onder meer door de verduurzaming van woningen, nieuwbouw en klimaatadaptatie. "De vraag naar technische vakmensen in het algemeen en dus ook loodgieters blijft groter dan het aanbod", zegt een woordvoerder.

In de eerste negen maanden van dit jaar gingen 775 nieuwe loodgieters van start. Het gaat zowel om eenmanszaken als grote loodgietersbedrijven. Vorig jaar begonnen in de eerste negen maanden 581 loodgieters. De grootste instroom van nieuwe loodgieters in de afgelopen tien jaar was in het eerste kwartaal van 2022.

Belangstelling opleiding

Tegelijkertijd stopten ook meer loodgieters. In de eerste drie kwartalen van 2026 schreven 628 loodgietersbedrijven zich uit, vergeleken met 570 in dezelfde periode vorig jaar. De meeste stoppers waren er in het eerste kwartaal van dit jaar: toen verdwenen 266 loodgietersbedrijven uit het handelsregister van de KVK.

Volgens de zegsman van Techniek Nederland staan er momenteel ongeveer 30.000 vacatures open voor technische vakmensen. Daarnaast zullen door vergrijzing de komende jaren veel loodgieters de sector verlaten.

Wel neemt de belangstelling voor technische opleidingen toe. Zo steeg het aantal studenten voor de mbo-opleiding Werktuigkundige Installaties, waar ook loodgieters worden opgeleid, in vier jaar met bijna 20 procent. Maar de woordvoerder stelt dat er ook meer mensen nodig zijn die zich laten omscholen tot loodgieter om het personeelstekort terug te kunnen dringen.