AMSTERDAM (ANP) - Drie Nederlandse organisaties stellen in de rechtbank in Amsterdam dat de Meta-bril, waarmee gebruikers filmpjes en geluidsopnames kunnen maken, een gevaar is voor de democratische samenleving. Ze willen dat de bril verboden wordt. "Meta normaliseert met haar gluurbril massasurveillance", zei de advocaat.

Tijdens de zitting worden twee kort gedingen tegen de Meta-bril gezamenlijk behandeld: één van de Consumentenbond en één van de organisaties Offlimits en The Firewall. Offlimits bestrijdt online grensoverschrijdend gedrag en The Firewall komt op voor burgers in Nederland die zich "zorgen maken over de gevolgen van de Meta-bril voor hun vrijheid".

Volgens de organisaties schendt Meta de regelgeving, met name op het gebied van privacy. "Vele slachtoffers zijn gefilmd zonder toestemming of zelfs zonder dat zij dit überhaupt doorhadden", stelde de advocaat namens de organisaties. "Onze democratische samenleving is in het geding wanneer iedereen altijd bang moet zijn om te worden opgenomen."