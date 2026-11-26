De Spaanse koningin Letizia heeft donderdag de sporters van het nationale rolstoelhandbalteam ontmoet op het Zarzuela-paleis in Madrid. Het team kwam op audiëntie nadat het eerder dit jaar tijdens het WK in eigen land voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen werd.

Het Spaanse hof deelde online verschillende beelden van de ontmoeting op het paleis. Het team werd vergezeld door leden van de technische staf en de Spaanse handbalfederatie.

Later op donderdag komt ook het Spaanse bocciateam op bezoek op het paleis. Deze sport voor mensen met een ernstige beperking lijkt op jeu de boules. Tijdens de ontmoeting spreken de atleten met de koningin over hun inspanningen om de sport te promoten.

Letizia zet zich geregeld in voor mensen met een beperking. Volgens het Spaanse hof zet Letizia met de ontmoeting haar steun voort aan parasport en voor initiatieven die gelijke kansen, inclusie en de participatie van mensen met een beperking bevorderen.