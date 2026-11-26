De Franse regisseur en scenarist Cédric Klapisch krijgt volgend jaar een ereprijs bij de Césars, de Franse evenknie van de Oscars. Dat heeft de organisatie achter de Franse filmprijzen donderdag aangekondigd.

Volgens de aankondiging is de ere-César een "eerbetoon aan een productieve, multidisciplinaire filmmaker wiens oeuvre zowel existentialistisch als diep humanistisch van aard is". Ook wordt hem toegeschreven dat hij een groot aantal Franse acteurs en actrices heeft ontdekt of hen heeft geholpen bij hun doorbraak.

De regisseur heeft in zijn carrière tot nu toe vijftien speelfilms gemaakt, de opnames van zijn zestiende film zijn onlangs afgerond. De 65-jarige Klapisch is vooral bekend van zijn L'Auberge espagnole-trilogie. De eerste film uit 2002 ging over een groep Europese studenten die in een flat in Barcelona woonde. Later kwamen nog de vervolgen Les Poupées russes (2005) en Casse-tête chinois (2013). Ook verscheen in 2023 een spin-offserie voor Amazon Prime Video.

De 52e uitreiking van de Césars vindt volgend jaar plaats op 25 februari.