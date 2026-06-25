Micron schiet omhoog op Wall Street na goed ontvangen resultaten

NEW YORK (ANP) - Micron Technology hoorde donderdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. De chipfabrikant heeft het afgelopen kwartaal een vijftien keer zo hoge winst geboekt als een jaar eerder. Vanwege de grote investeringen van techbedrijven in de bouw van datacenters voor kunstmatige intelligentie is de vraag naar de geavanceerde geheugenchips van het Amerikaanse bedrijf hard gestegen.

De resultaten overtroffen de verwachtingen van analisten. Micron verwacht daarnaast voor het huidige kwartaal een omzet van 50 miljard dollar, wat ook boven de schattingen van kenners was. Het aandeel werd 19 procent meer waard.

De Dow-Jonesindex ging in de vroege handel 0,5 procent vooruit tot 52.096 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,6 procent tot 7398 punten. Techbeurs Nasdaq kreeg er ook 0,6 procent bij en steeg naar 25.624 punten.