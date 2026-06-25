Koning bezoekt fabriek voor defensiematerieel in Born

Koning Willem-Alexander heeft donderdag in het Limburgse Born een locatie van het industriële familiebedrijf VDL bezocht. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Op deze locatie produceert VDL in opdracht van het ministerie van Defensie materieel voor de Nederlandse en Oekraïense krijgsmacht.

Waar deze fabriek van VDL tot 2024 auto's produceerde, zijn dat tegenwoordig drones, batterijpakketten en onbemande transportvliegtuigen. Tijdens zijn bezoek sprak de koning met de directie van VDL over de samenwerking met Defensie en de omschakeling van de productieketen.

Tijdens een rondleiding bezocht Willem-Alexander de productielijnen voor batterijpakketten, drones en onbemande voertuigen. Ook kreeg hij uitleg over de productie van verschillende typen drones.

Het bezoek was vooraf niet aangekondigd. Dit had te maken met concurrentiegevoelige informatie en ook omdat er in de fabriek in opdracht van Defensie materieel wordt geproduceerd dat ook voor de krijgsmacht in Oekraïne wordt gebruikt, laat de RVD desgevraagd weten.