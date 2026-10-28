Miljoenen Britse huishoudens krijgen 100 pond energiesteun

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De Britse minister van Financiën, John Healey, heeft zijn begroting van het Verenigd Koninkrijk aan het parlement gepresenteerd. Daarin kondigt hij onder meer een steunmaatregel aan voor huishoudens vanwege de hoge energieprijzen. Deze wordt betaald door een extra belasting op banken.

Zo'n 20 miljoen huishoudens krijgen een eenmalige tegemoetkoming van 100 Britse pond, omgerekend zo'n 120 euro. Met de steunmaatregel wil Healey de druk op Britse huishoudens "in de koudste maanden verlichten". Die maatregel kost zo'n 2,6 miljard Britse pond, zei Healey.

Ook wordt de verlaging van accijns op brandstof met 5 cent verlengd tot volgend jaar juli en wordt de kilometervergoeding verhoogd.