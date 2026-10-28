Felipe veegt deel van agenda leeg om treinongeluk

Koning Felipe heeft zijn agenda voor de rest van woensdag en donderdag leeggeveegd. De reden is volgens Spaanse media het treinongeval in Urda, waarbij woensdag zeker 64 mensen om het leven kwamen.

Felipe zou woensdagavond nog een herdenkingsconcert ter gelegenheid van de 150e geboortedag van cellist Pau Casals bijwonen in Madrid. Donderdagmiddag had hij in de agenda staan dat hij de afsluiting van het World Infrastructure Forum in Madrid zou bijwonen, maar dat gaat dus niet meer door.

Woensdagochtend bracht Felipe nog een bezoek aan een militaire basis in Valencia. Hier sprak hij onder meer over een "zware en moeilijke tijd" na het "verschrikkelijke ongeluk" in Urda waarbij twee treinen op elkaar botsten. Het bezoek van Felipe werd als gevolg van het ongeval ingekort. De koning zei snel terug te willen keren naar zijn paleis, zodat hij de hulpverlening kan volgen en meer te weten kan komen over wat er precies is gebeurd.