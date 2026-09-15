Minnen op Wall Street in aanloop naar rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met minnen de handelsdag uitgegaan, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. De algemene verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank de rente gaat verhogen, om de door de hogere energieprijzen aangejaagde inflatie te bestrijden. Dat zorgde voor terughoudendheid onder beleggers.

Een renteverhoging zou de eerste rentewijziging zijn onder de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh, die door president Donald Trump werd uitgekozen. De voorzitter liet tot nu toe zelf weinig los over eventuele rentestappen. Hij heeft onlangs wel gewaarschuwd voor de hardnekkige inflatie en dat de Fed "het nodige te doen heeft" als die niet afkoelt.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 52.093,11 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,5 procent tot 7585,73 punten. Techgraadmeter Nasdaq daalde 0,8 procent tot 25.981,57 punten.

Nu beleggers rekening houden met de kans op een renteverhoging in september, verschuift de aandacht. "De discussie is verlegd van de vraag óf deze cyclus aanscherping vereist om de prijsstabiliteit te herstellen, naar hóeveel", zei Seema Shah van Principal Asset Management tegen persbureau Bloomberg. "Het is onwaarschijnlijk dat we er met één enkele verhoging al zijn."

De aandacht ging ook uit naar de rentes op de obligatiemarkten. De rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Hogere rentes op staatsobligaties maken risicovollere beleggingen als aandelen ook minder aantrekkelijk.

Beleggers deden het ook voorzichtig aan door de recente onzekerheid in de sector van kunstmatige intelligentie (AI). De koersdalingen in de AI-sector volgden op waarschuwingen van AI-topbestuurders over de veiligheid van kunstmatige intelligentie en oproepen om de ontwikkeling van AI te vertragen. Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld, won 0,6 procent, na een verlies van ruim 3 procent op maandag. Intel verloor 0,1 procent, AMD en Micron Technology klommen 2,2 en 0,4 procent.