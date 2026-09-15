Voetballer Rodríguez stopt als Colombiaans international

BOGOTÁ (ANP) - James Rodríguez stopt als Colombiaans international. Dat heeft de 35-jarige voetballer dinsdag bekendgemaakt via sociale media. Rodríguez speelde 131 interlands voor Colombia sinds zijn debuut in 2011. De aanvallende middenvelder was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met zes doelpunten topscorer was.

"Het verdedigen van de kleuren van het Colombiaanse elftal was voor mij een absolute eer", aldus Rodríguez. "Bedankt voor elke wedstrijd, alle vreugde, elke traan en elke gedeelde droom." Hij speelde zijn laatste wedstrijd voor Colombia afgelopen zomer in de achtste finales van het WK, toen zijn land door Zwitserland werd uitgeschakeld na strafschoppen.

Rodríguez is in het clubvoetbal nog actief voor Atlético Nacional, in de hoogste competitie van Colombia. Eerder speelde hij voor onder meer Real Madrid, Bayern München en FC Porto. Met Real won hij twee keer de Champions League, met Porto won hij de Europa League.