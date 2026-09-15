Ajax wint inhaalwedstrijd van Willem II en neemt vierde plaats in

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie tegen Willem II gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van de Amsterdammers.

Na zes speelrondes staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV en nummer 2 AZ. Feyenoord staat derde met 14 punten. Willem II blijft voorlaatste met 2 punten.

Ajax begon met zes wijzigingen aan het duel ten opzichte van de 5-1-overwinning bij Fortuna Sittard van afgelopen zaterdag. Zo stond Maarten Paes onder de lat en mochten Owen Wijndal en Kasper Dolberg beginnen.

Strijdplan

Willem II, dat vrijdag verrassend gelijkspeelde tegen AZ, begon met hetzelfde strijdplan in Amsterdam. De ploeg van John Stegeman stond met veel spelers achter de bal, en loerde op zo nu en dan een snelle uitbraak. Ajax had in de beginfase moeite om door de Tilburgse verdediging te breken. Oscar Gloukh slaagde er wel in, maar zijn schot stuitte op Willem II-doelman Maxime Delanghe. Even later kon verdediger Youri Baas, die zijn honderdste wedstrijd speelde voor Ajax, een uitbraak van Willem II voorkomen.

Na een kopkans van Davy Klaassen en een afstandsschot van Julian Brandt dat net naast ging, wist Ajax in de 41e minuut wel te scoren. Een voorzet van Brandt vanaf de flank werd teruggekopt en vervolgens door Dolberg met de borst klaargelegd, waarna Klaassen kon afronden. Nog voor rust maakte Brandt de 2-0 met een hard schot in de verre hoek.

Tweede helft

Na rust behield Ajax de controle over de wedstrijd. Willem II wist weinig te creëren, maar ook de thuisploeg wist geen grote uitgespeelde kansen te creëren. In de 69e minuut was het invaller Viktor Tsygankov die wel wist te scoren, zijn eerste doelpunt voor Ajax. De Oekraïner schoot met links raak op aangeven van Gloukh. Vijf minuten later kwam Gloukh oog in oog met Delanghe, en maakte hij de 4-0.

Willem II deed iets terug uit een snelle aanval met Alessandro Ciranni als afmaker. Het was het eerste doelpunt voor Willem II van de Belgische rechtsachter. Dolberg bepaalde de eindstand met een kopbal op 5-1.

Yves Bissouma woonde het duel bij vanaf de tribune. De 30-jarige transfervrije Malinees, oud-speler van Tottenham Hotspur, zou in Amsterdam zijn om zijn transfer naar Ajax af te ronden.