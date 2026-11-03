BRUSSEL (ANP/AFP) - Minstens elf landen in Europa zijn geraakt door de cyberaanvallen op koelsystemen. Dinsdag werd bekend dat ook koelinstallaties in Duitsland, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk getroffen zijn. Nog geen enkele groep heeft de aanvallen opgeëist.

België werd hard getroffen door de hack. Naast Delhaize, het zusterbedrijf van Albert Heijn, werden ook Carrefour, Spar en Intermarché geraakt door de cyberaanval. Ook koelkasten en vriezers in Estland, Ierland, Finland, Zweden, Italië en Luxemburg hadden te maken met een aanval, waardoor de temperaturen opliepen. Grote Nederlandse supermarkten hadden geen last van gehackte vriezers. Wel zouden slagers en kleinere buurtwinkels in Nederland getroffen zijn.

Het Belgische Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de cyberaanval. De Italiaanse regering voerde dinsdag spoedoverleg met de bazen van de inlichtingendiensten naar aanleiding van het incident. De nationale cyberbeveiligingschef van het VK zei dat het "de hele voedselvoorzieningsketen" trof.