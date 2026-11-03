De Noorse koning Haakon heeft dinsdag zijn dank uitgesproken aan de hoogste vertegenwoordigers van de staat in de provincies. Dat deed hij bij een diner in het paleis in Oslo waar ook zijn moeder koningin Sonja bij aanwezig was.

"Hartelijk dank voor jullie grote inzet wanneer wij op bezoek komen. Jullie zorgen ervoor dat heel veel mensen er mooie herinneringen aan overhouden. En wij zouden het zonder jullie niet redden", zei koning Haakon tegen zijn gasten.

De vertegenwoordigers zijn er onder meer verantwoordelijk voor dat zowel de opzet als de inhoud van een koninklijk bezoek zo goed mogelijk verlopen. Het was het eerste diner dat Haakon organiseerde voor de vertegenwoordigers sinds hij koning werd.