Koningin Máxima heeft dinsdag het Manna Mission Hospital bezocht in de Ghanese hoofdstad Accra. Daar sprak de koningin met patiënten en zorgverleners over manieren om zorgkosten te verlagen, meldt het Instagramaccount van UNSGSA.

Máxima bezocht het ziekenhuis met PharmAccess, een organisatie die zich inzet voor betere toegang tot betaalbare en goede gezondheidszorg. De gesprekken gingen onder meer over het op afstand volgen van de gezondheid van patiënten. Daardoor hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis. Dat kan schelen in reiskosten en voorkomt dat mensen inkomsten mislopen doordat ze vanwege een ziekenhuisbezoek niet kunnen werken.

De koningin is tot en met donderdag in Ghana als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid (UNSGSA).