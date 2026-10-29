Moederbedrijf Booking.com lijdt nederlaag in zaak rond massaclaim

AMSTERDAM (ANP) - Het moederbedrijf van boekingsplatform Booking.com heeft een nederlaag geleden in de rechtbank in Amsterdam rond de massaclaim tegen het bedrijf. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) willen dat het Amerikaanse Booking Holdings en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda ook onder de claimzaak vallen. De rechtbank Amsterdam heeft deze week bepaald bevoegd te zijn om ook de buitenlandse bedrijven mee te nemen in de claimzaak.

De Consumentenbond en CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter. Ze beschuldigen het platform van machtsmisbruik, het beperken van concurrentie en het misleiden van consumenten en vragen de rechter om een schadevergoeding voor consumenten. In september vond de eerste zitting plaats, die draaide om de vraag of de claimzaak ook mag gaan over de in het buitenland gevestigde bedrijven.

De partijen aan de kant van het in Amsterdam gevestigde Booking.com vonden tijdens de zitting dat niet de gehele holding aansprakelijk is voor de claims.