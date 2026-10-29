Telegraaf: familie vermiste producent Leysner looft tipgeld uit

De familie van de sinds augustus vermiste producent Rodney Leysner heeft een beloning van 10.000 Amerikaanse dollar uitgeloofd voor de tip die leidt naar de oplossing in zijn vermissingszaak. Dat laat zijn familie donderdag aan De Telegraaf weten.

Leysner, een Nederlandse producent van Surinaamse komaf, wordt sinds 15 augustus vermist. Een paar dagen later werd zijn auto in Suriname uitgebrand teruggevonden. Het is nog steeds onduidelijk wat er met hem is gebeurd. De politie heeft eerder drie verdachten aangehouden, een vierde verdachte wordt nog gezocht.

"Onze familie blijft hopen op antwoorden en doet een dringend beroep op iedereen die informatie heeft die kan leiden tot het achterhalen van zijn vindplaats", zegt zijn zus Nathalie tegen de krant. "Elke tip kan het verschil maken. Deel deze oproep. Help ons Rodney samen te vinden. Onze familie verdient antwoorden."

"Ik kan niet rusten voor hij is gevonden, ook al leeft hij niet meer", vervolgt Nathalie. "We hebben al van alles geprobeerd, ook contact gelegd met ministers en Kamerleden. Dit is zo ongeveer het laatste wat ik nog kan doen. Ik hoop dat we op deze manier, met de beloning, mensen over de streep kunnen trekken om toch te gaan praten."