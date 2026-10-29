Koen Pieter van Dijk stopt met roken

Koen Pieter van Dijk heeft tijdens Stoptober 28 dagen niet gerookt. De influencer laat donderdag weten trots te zijn dat het hem is gelukt om het stoppen met roken vol te houden.

"Het is me gelukt en ik voel me supergoed!", zegt Van Dijk in een persbericht van Stoptober. "Ik vond het ook heel leuk om samen met het Supportteam andere stoppers te helpen. We hebben het echt met z'n allen gedaan."

Van Dijk maakte dit jaar deel uit van het Stoptober Supportteam, samen met onder anderen Patty Brard en kickbokser Remy Bonjasky. Zij moedigden deelnemers de afgelopen 28 dagen aan om niet te roken. Brard ging daarnaast bij verschillende deelnemers thuis langs om hen te steunen.

Stoptober is een jaarlijks initiatief waarbij deelnemers worden aangemoedigd om 28 dagen niet te roken. Vorig jaar deden ongeveer 325.000 mensen mee. Hoeveel deelnemers er dit jaar waren, is nog niet bekend.