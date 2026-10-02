MOUNTAIN VIEW (ANP/BLOOMBERG) - Smartphonefabrikanten verhogen de prijzen van telefoons door het aanhoudende tekort aan geheugenchips. Google kondigde vrijdag een prijsverhoging aan op een ouder model. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen.

Het zijn nieuwe voorbeelden van hoe techbedrijven de oplopende kosten van geheugenchips proberen door te berekenen aan klanten. Er is een tekort aan geheugenchips door de enorme groei van datacenters voor AI.

Alphabet-dochter Google verhoogde de prijs van de Pixel 10a-telefoon met 100 dollar tot 599 dollar. De Galaxy S26, S26+ en S26 Ultra van Samsung zijn allemaal 100 dollar duurder geworden en kosten nu tussen de 1000 en 1400 dollar.

Het tekort aan geheugenchips zorgde er eerder dit jaar ook al voor dat Apple de verkoopprijzen voor MacBooks en iPads heeft verhoogd. Apple wees de stijgende kosten van geheugenchips aan als reden. Het bedrijf zei toen nog nooit zo'n sterke prijsstijging van een component te hebben gezien.