NCSC onderzoekt eerste signalen van misbruik kwetsbaarheden PHP

DEN HAAG (ANP) - Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) onderzoekt de eerste signalen dat de kwetsbaarheden in programmeertaal PHP succesvol zijn misbruikt. Dat heeft de instantie gezegd in een nieuwe update, waarin wordt gesproken van mogelijk misbruik.

"De situatie kan snel verergeren", voegt het NCSC daaraan toe. "Door gebruik van artificiële intelligentie (AI) kunnen deze kwetsbaarheden mogelijk nog sneller worden misbruikt."

Het centrum stelt dat dit de urgentie versterkt dat organisaties snel beschikbare updates installeren. "We adviseren iedereen dan ook met klem om direct te patchen."

Eerder zei het NCSC al dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat de beschikbare patches de kwetsbaarheden onvoldoende verhelpen.