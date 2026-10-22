Voormalig medewerker Eminem bekent verkopen onuitgebrachte muziek

Een voormalige medewerker van rapper Eminem heeft schuld bekend aan onder meer het verkopen van niet-uitgebrachte muziek van de artiest. Joseph Strange, een voormalig geluidstechnicus voor Eminem, kan volgens het Amerikaanse departement van Justitie (DoJ) maximaal vijf jaar gevangenisstraf krijgen.

De 48-jarige man werkte volgens het DoJ tussen 2007 en 2021 voor de Amerikaanse rapper, onder meer in een studio waar Eminem muziek maakte. Strange had toegang tot harde schijven met muziek die nog niet uitgebracht was. De man maakte kopieën van geluidsbestanden en verkocht deze voor ongeveer 50.000 dollar. Dit alles deed hij zonder toestemming van Marshall Mathers, zoals Eminem eigenlijk heet.

De audiobestanden die Strange had verkocht, kwamen uiteindelijk online te staan en werden beschikbaar op diverse streamingplatforms.

Strange krijgt zijn straf op 27 januari te horen.