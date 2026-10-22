Koning Haakon mist vader Harald bij diner voor Noors parlement

Haakon heeft in zijn eerste eigen toespraak als koning tijdens het jaarlijkse diner voor het Noorse parlement, de Storting, gezegd dat hij zijn vader koning Harald mist. Hij vertelde de gasten in het paleis dat zijn vader altijd uitkeek naar deze avond.

"Dus nu sta ik hier, en niet mijn vader", begon hij. "Ik mis hem vanavond, en ik weet zeker dat ik daar niet de enige in ben. Dit was immers zijn terrein. Hij was, zoals we weten, geestig, met raak commentaar en een goed gevoel voor timing. En niet zelden met een flauwe grap." Volgens Haakon kon Harald zich tijdens deze diners "samen met u helemaal uitleven".

Haakon sprak ook lieve woorden over zijn tante, prinses Astrid, die begin september enkele dagen na de uitvaart van haar broer koning Harald overleed. "Ze was erbij, betrokken en nieuwsgierig tot het laatst, met of zonder hond Wilma op schoot. Meestal met", sprak Haakon.

Middenmanager

De koning zei ook dat het "niet niks" is "om van de ene op de andere dag koning te worden". "Dan komt het goed van pas dat je 35 jaar ervaring hebt als middenmanager bij een middelgrote overheidsorganisatie", grapte hij. De opmerking werd volgens persbureau NTB door de aanwezigen met gelach en applaus ontvangen.

"En dan is het belangrijk om goede mensen om je heen te hebben, en daarin heb ik geluk, want ik heb de koningin in mijn team. Dat geeft me houvast en steun", zei hij over zijn echtgenote Mette-Marit. Zij was vanwege haar herstel na een longtransplantatie niet aanwezig, maar zijn moeder koningin Sonja, volgens Haakon "de superveteraan", en dochter kroonprinses Ingrid Alexandra, die hij "de junior en debutante" noemde, waren er wel bij.

Droge grap

Tot slot wilde Haakon zijn vader koning Harald "bedanken en herdenken", zei hij. "Er zijn drie dingen van hem die ik hoop dat we allemaal met ons meedragen: alle mensen zijn evenveel waard, we moeten goed voor elkaar zorgen, en probeer jezelf te zijn. En dan is er nog iets, als kleine bonus: laat nooit een kans voorbijgaan om een droge grap te maken. Ik weet niet zeker of het een goed advies is, maar het is in elk geval een leuk advies."