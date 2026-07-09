DRIEBERGEN (ANP) - De politie heeft aanwijzingen voor betrokkenheid van Nederlanders bij de grote cyberaanval op Odido van eerder dit jaar. In een telefoongesprek kort voor de hack met de klantenservice deed een Nederlandssprekende man zich voor als IT-medewerker van het telecombedrijf. Daarna werd Odido door phishing misleid en konden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten worden gestolen.

Het onderzoek naar de hack is nog "in volle gang", meldt de politie donderdag. Het Team High Tech Crime van de politie doet onderzoek naar de persoon die zich voordeed als IT-medewerker en andere betrokkenen. De beller wordt "met klem" opgeroepen om zichzelf te melden. "Mogelijk wordt zijn stem op een later moment openbaar gemaakt."

Bij de hack in februari werden de gegevens van miljoenen klanten van het telecombedrijf buitgemaakt en later openbaar gemaakt. De politie heeft in het begin van het onderzoek meerdere servers offline gehaald die hackersgroep ShinyHunters gebruikte om data te verspreiden. De criminele hackersgroep eiste losgeld voor de gestolen data van Odido, maar het bedrijf koos ervoor om niet te betalen.

Politieonderzoek duurt maanden

Het onderzoeksteam van de politie vermoedt ook dat de daders online of in hun eigen omgeving hebben gepraat over hun betrokkenheid bij de Odido-hack. Ook weet de politie dat er binnen de cyberwereld over de hack gesproken wordt, bijvoorbeeld door mensen die meer weten over de daders. "Wij roepen iedereen die meer weet op om informatie met de politie te delen", zegt Stan Duijf, die als hoofd operaties verantwoordelijk is voor de aanpak van cybercrime.

Naar verwachting duurt het politieonderzoek naar de Odido-hack nog maanden.