Koning Charles heeft woensdagavond een nieuw paar sokken gekregen. Het waren bijzondere sokken, gemaakt door mensen met het syndroom van Down.

De Britse vorst ontving het presentje in de tuinen van St James's Palace tijdens een receptie voor winnaars van The King's Award for Enterprise 2026. Dit is een programma voor Britse bedrijven en andere organisaties die uitblinken in internationale handel, innovatie, duurzame ontwikkeling of het bevorderen van kansen. Een van de winnaars was Stand Out Socks, een familiebedrijf waar mensen met het syndroom van Down betaald aan het werk kunnen.

Oprichters Christian en Ross Laing overhandigden hun product vol trots aan de koning. Volgens PA Media viel het de koning op dat de twee broers waren, omdat ze dezelfde stropdas droegen. Charles vroeg Ross, die het syndroom van Down heeft, of hij hielp met het maken van de sokken. Hij reageerde resoluut van wel, waarop de koning vroeg of hij goede machines had om mee te werken, waarna hij opnieuw bevestigend antwoordde. "Ik ben zo blij dat jullie de prijs hebben gekregen, dat is geweldig", vond de koning.

De gebroeders Laing gaven de koning een oranje doos met daarin een paar blauwe sokken, versierd met kroontjes. Op de vraag of Charles de sokken ook echt zal gaan dragen, hadden de broers geen antwoord. "Heeft hij gezegd dat hij ze zou dragen? Laten we er maar even van uitgaan dat dat zo is", grapte Christian. "Als hij dat niet heeft gezegd, zal hij ze zeker aantrekken zodra hij de doos opent."