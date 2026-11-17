NEW YORK (ANP) - De Nederlandse Bregje de Best wordt de nieuwe financieel directeur van de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase. Zij neemt die rol op zich na de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal van volgend jaar.

JPMorgan Chase is de grootste bank van de Verenigde Staten, met bezittingen van 5,1 biljoen dollar onder beheer. De Best neemt de functie van Chief Financial Officer (CFO) over van Jeremy Barnum, die vicevoorzitter wordt. De Best is nu nog financieel directeur van de tak Commercial & Investment Bank (CIB) van JPMorgan Chase.

Topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase zegt dat De Best een "buitengewoon" leider is met grote ervaring. Ze werkt al ruim twintig jaar bij de bank en heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.