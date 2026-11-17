Regisseur Ridley Scott heeft de ere-Oscar die hij heeft ontvangen opgedragen aan zijn overleden broer Tony. De Academy, die de Britse filmmaker zondag de ereprijs gaf voor zijn volledige oeuvre, deelde de toespraak van Ridley Scott via haar sociale media.

"Ik ben zeer vereerd en trots dat ik deze prijs mag ontvangen", zei Ridley Scott. "Maar ik accepteer deze prijs ook voor mijn broer Tony. Zijn grote werk had hem uiteindelijk ook deze blijk van waardering opgeleverd."

Tony Scott overleed in 2012 op 68-jarige leeftijd. De regisseur was verantwoordelijk voor grote hits als Top Gun, True Romance en Enemy of the State.

Zijn broer Ridley maakte filmklassiekers als Alien, Thelma & Louise en Gladiator. De gelauwerde 88-jarige regisseur kon niet in Los Angeles aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen door een onverwachte operatie waar hij van moest herstellen. Daarom had Scott zijn dankwoord ingesproken.