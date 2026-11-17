Het Nationaal Theaterweekend viert volgend jaar een jubileumeditie op 29, 30 en 31 januari. Het is de tiende keer dat het grootste theaterweekend van Nederland plaatsvindt. Meer dan tachtig theaters door het hele land bieden dan voorstellingen aan voor 10 euro per kaartje. Onder anderen Karin Bloemen, Marlijn Weerdenburg, Jörgen Raymann en Isabelle Kafando zijn tijdens het weekend in de theaters te zien.

Naast de voorstellingen van de bekende theatersmakers doen ook Hugo de Groot de Musical en de populaire kinderhelden Fien & Teun mee aan het theaterweekend. Vanwege de jubileumeditie organiseren de deelnemende theaters ook extra activiteiten, zoals rondleidingen, workshops en activiteiten speciaal voor kinderen.

De kaartverkoop van het theaterweekend is inmiddels begonnen bij de deelnemende theaters. Het Nationaal Theaterweekend is een initiatief van het Nationaal Theaterfonds.