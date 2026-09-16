Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt Europees

ROTTERDAM (ANP) - Een Nederlandse claimzaak tegen het bedrijf achter de app Snapchat wordt Europees. De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) kondigde in juni een collectieve rechtszaak in Nederland aan tegen Snap, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben gegeven. De claimorganisatie breidt die zaak uit om mensen uit de hele Europese Unie te vertegenwoordigen.

SOMI beschuldigt Snapchat ervan een verslavende en onveilige app te hebben ontwikkeld, waardoor kinderen bijvoorbeeld risico's lopen op online kinderlokken of drugs krijgen aangeboden. De stichting stapte in Nederland naar de rechter met de eis dat de foto- en videoapp veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding betaalt.

De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van het Amerikaanse bedrijf in Amsterdam staat. SOMI zegt ook een klacht bij privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens te hebben ingediend over Snapchat.