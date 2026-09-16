NPO Radio 2 weer marktleider, Radio 10 levert in

NPO Radio 2 was in de afgelopen week opnieuw de best beluisterde radiozender van Nederland, blijkt uit cijfers van NMO Luisteronderzoek. De zender behaalde een marktaandeel van 11,1 procent, wat wel een daling betekende ten opzichte van een week eerder (11,4 procent).

Op Radio 10 heeft het begin van de nieuwe ochtendshow van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte nog niet voor grote verschuivingen gezorgd. In de tweede week dat Roodbeen en Kijk in de Vegte de ochtendshow presenteren behaalde Radio 10 een marktaandeel van 5,8 procent, tegenover 6 procent een week eerder. In de laatste week van augustus stond Radio 10 nog op een marktaandeel van 5,6 procent.

Roodbeen en Kijk in de Vegte waren jarenlang in de ochtend te horen op NPO Radio 2 maar maakten dit jaar de overstap naar Radio 10. Zij zijn de opvolgers van Gordon en Froukje de Both. Op NPO Radio 2 wordt de ochtendshow inmiddels gepresenteerd door Roelof de Vries en Daniël Lippens.

Aan de andere kant is Radio Veronica een grote stijger met een marktaandeel van 5,7 procent, waar dat een week eerder nog 4,9 procent was. Qmusic is met een marktaandeel van 10,8 procent de nummer twee van Nederland, voor NPO Radio 1.