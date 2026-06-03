De Amerikaanse president Donald Trump heeft met een sneer gereageerd op de artiesten die zijn afgehaakt voor de concerten ter ere van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Onder anderen Bret Michaels, rapper Young MC en Milli Vanilli zegden af. Trump noemt de artiesten in de podcast Pod Force One "saai".

"Ik heb nog nooit van deze mensen gehoord. Ik had van geen van hen gehoord. Ze zijn saai. Ik wil ze niet eens", stelt Trump in gesprek met presentatrice Miranda Devine. "Toen ik hoorde dat ze hadden afgezegd, zei ik: 'Schrap de hele boel, ik wil een bijeenkomst.'" Volgens Trump zouden er sowieso toch meer mensen op zijn samenkomst afkomen dan naar de concerten.

Eind mei werd bekend dat, ter ere van de 250e verjaardag van de VS, er van 25 juni tot en met 10 juli een reeks optredens zou plaatsvinden. Van de negen artiesten die zouden optreden, heeft inmiddels meer dan de helft aangekondigd niet meer mee te willen doen. Michaels stelde onder meer dat het evenement "veel meer verdeeldheid zaait" en de soul- en funkband Commodores wil zich "niet publiekelijk aansluiten bij een politieke partij" door op het concert op te treden.