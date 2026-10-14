DÜSSELDORF (ANP) - De Nederlandse topman van parfumerie- en cosmeticawinkelketen Douglas stapt na vier jaar op als hoogste bestuurder bij het bedrijf. De Duitse keten meldt dat Sander van der Laan dit zelf heeft besloten. Hij wordt per 1 november opgevolgd door de Fransman Jean-Marc Bellaiche, die woensdag door de raad van commissarissen is benoemd tot de nieuwe topman voor een periode van vier jaar.

Het was geen makkelijke beslissing, zegt Van der Laan in een verklaring van Douglas. "Maar na een carrière van 36 jaar, met onder meer leidinggevende functies bij zeer gerespecteerde retailbedrijven in Europa en de Verenigde Staten, vind ik dat de tijd rijp is om me terug te trekken als bestuurder. Dit is het juiste moment om het stokje over te dragen aan iemand die frisse inzichten en nieuwe ideeën kan inbrengen."

Van der Laan was 54 jaar toen hij de topman werd van Douglas. Eerder was hij de hoogste bestuurder van winkelketen Action en supermarktketen Albert Heijn.