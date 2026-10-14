De Nederlandse films Miss Moxy en Fanboy zijn woensdag in de prijzen gevallen op het festival Cinekid in Amsterdam. De jury beloonde Miss Moxy met de Cinekid Leeuw voor de beste Nederlandse kinderfilm van het jaar. De Jeugdjury Award van het jaar ging naar de telefilm Fanboy van regisseur Gregory Samson.

Miss Moxy is een animatiefilm over een naïeve, maar verwaande stadskat die wordt gekidnapt door een ambitieuze pensionhoudster die met haar een dierentalentshow wil winnen.

De telefilm Fanboy gaat over een YouTuber (Ko Zandvliet) die in contact komt met zijn grootste fan en in een absurd chantagespel belandt. Miss Moxy is te zien op Pathé Thuis. Fanboy is te kijken op NPO Start.

Cinekid vindt voor de veertigste keer plaats. Het staat te boek als het grootste film- en mediafestival voor kinderen ter wereld. Cinekid duurt nog tot en met 25 oktober in meer dan veertig bioscopen in Nederland en op Curaçao.