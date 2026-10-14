LINZ (ANP) - Liverpool heeft ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. Het elftal van trainer Andoni Iraola was in Oostenrijk veel te sterk voor LASK: 3-6.

Jeremie Frimpong nam in de beginfase van de tweede helft de vierde treffer van Liverpool voor zijn rekening door hoog boven zijn tegenstander uit te komen en raak te koppen. Daarnaast gaf de Oranje-international de assist bij het vijfde en zesde doelpunt van zijn elftal.

De Fransman Bradley Barcola scoorde drie keer voor Liverpool. De overige doelpunten kwamen op naam van Ronald Araújo en Lewis Koumas.

Nederlanders

Naast Frimpong had ook middenvelder Ryan Gravenberch, die zondag nog een rode kaart kreeg in het competitieduel met Manchester City, een basisplaats bij Liverpool. Aanvoerder Virgil van Dijk viel na ruim een uur spelen in. Cody Gakpo ontbrak vanwege de blessure die hij de voorbije interlandperiode bij Oranje opliep.

Liverpool was de Champions League begonnen met een thuiszege op Atlético (2-1).