Nieuwe raad van toezicht bij vakbond FNV

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV heeft een nieuwe raad van toezicht. De Bondsraad van FNV heeft vrijdag ingestemd met die nieuwe raad, die daardoor direct van start kan gaan. Met die stap neemt ook de huidige raad van toezicht, onder wie de tijdelijke toezichthouders Lodewijk Asscher en Ton Heerts, rond 1 juli afscheid.

De nieuwe raad bestaat uit voorzitter Wilna Wind, Ben Hoogenboom, Edith Maat, Gabriël van Rosmalen en Mohamed el Bouchtaoui. Deze benoeming volgt op het traject dat, in opdracht van de Ondernemingskamer in Amsterdam, is ingezet om te komen tot bestuurlijke vernieuwing na de bestuurscrisis bij de grootste vakbond van Nederland. "Met deze benoeming wordt een belangrijke stap gezet in het herstel en de versterking van de governance van de vakbond", aldus FNV.

Per 1 mei trad het nieuwe bestuur van FNV aan onder leiding van Hans Spekman en Nine Kooiman.