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Tennisster Muchová na hittepauze naar finale Bad Homburg

26 jun , 19:03Sport
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ANP
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BAD HOMBURG (ANP) - De Tsjechische tennisster Karolína Muchová heeft zich vrijdag - na een hittepauze van anderhalf uur - geplaatst voor de finale van het grastoernooi van Bad Homburg. Ze was in twee sets te sterk voor de Roemeense Elena-Gabriela Ruse: 6-4 6-4. Tussen die sets zat de pauze in het stadje nabij Frankfurt.
In de finale treft de Tsjechische nummer 11 van de wereld de Japanse Naomi Osaka, nummer 15 op de WTA-ranglijst. De finale van zaterdag is vervroegd vanwege het hete weer. De organisatie sprak van "extreme weersomstandigheden die buiten de redelijke controle van het toernooi liggen". De finale van het WTA-toernooi begint om 11.00 uur in plaats van 13.30 uur.
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