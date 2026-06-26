Son Mieux stelt concerten in Caprera zaterdag uit door het weer

Son Mieux heeft de twee concerten die zaterdag gepland stonden in het openluchttheater Caprera in Bloemendaal uitgesteld vanwege de verwachte hitte en storm. Het gaat om zowel de middag- als avondvoorstelling.

"Helaas hebben we vanwege de extreme hitte en de voorspelde storm het moeilijke besluit moeten nemen om beide shows in Caprera van morgen te verzetten", schrijft de band vrijdag in een bericht op Instagram. Son Mieux laat weten dat de veiligheid en het comfort van de bezoekers en de crew vooropstaan. "Onder deze omstandigheden kunnen we dat niet garanderen."

De concerten zijn verplaatst naar 13 augustus. Volgens de band blijven alle gekochte tickets geldig voor de nieuwe datum. Bezoekers ontvangen binnenkort meer informatie van de locatie. "We kunnen niet wachten om jullie in augustus allemaal te zien en er samen een prachtige zomeravond van te maken", aldus Son Mieux.