INNSBRUCK (ANP/RTR) - De Oostenrijkse vastgoedmagnaat René Benko moet opnieuw de cel in. Een rechter veroordeelde hem donderdag in een fraudezaak voor twee jaar. Die straf kwam bovenop een eerdere veroordeling van dertig maanden gevangenisstraf, die hij deels thuis, met enkelband, mocht uitzitten.

Benko is schuldig bevonden aan fraude in verband met een betaling van 5 miljoen euro door een miljardair. Hij verstrekte daarvoor een garantie, maar kon die niet nakomen. Enkele weken later, eind 2023, vroeg zijn vastgoedconcern Signa faillissement aan. De ineenstorting van Signa is het grootste faillissement in de Oostenrijkse geschiedenis.

Er zijn nu drie zaken tegen Benko rondom de val van Signa, dat onder meer warenhuis KaDeWe in Berlijn bezat en deels eigenaar was van de Bijenkorf en het Londense luxewarenhuis Selfridges. Naast de twee veroordelingen werd hij ook nog vervolgd voor faillissementsfraude. Daar werd hij in een eerder stadium voor veroordeeld, maar is hij nu van vrijgesproken.