De Afghaanse autoriteiten, de Taliban, schorten radio-uitzendingen van de BBC in Afghanistan op. Dit meldt de BBC op dinsdag. De Britse omroep geeft aan met de Taliban te werken aan een oplossing.

De Afghaanse autoriteiten stellen de radio-uitzendingen "voorlopig" te hebben opgeschort vanwege "herhaaldelijke overtredingen" van de BBC. Om wat voor overtredingen het gaat, is onduidelijk.

"Miljoenen mensen in heel Afghanistan zijn afhankelijk van de BBC voor accuraat nieuws en informatie", zei een woordvoerder van de BBC in een verklaring. Volgens de omroep bereikt de BBC in Afghanistan 5,4 miljoen mensen, wat neerkomt op meer dan 20 procent van de volwassen bevolking.